الاحتلال يعرقل وصول المواطنين إلى الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وصول المواطنين لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.



وأعادت شرطة الاحتلال حافلة تقل مواطنين من محافظات الضفة إلى حاجز حزما العسكري شمال شرق القدس المحتلة، ومنعتهم من الوصول إلى الأقصى بعد دخولهم إلى مدينة القدس.



وفي السياق، احتجزت قوات الاحتلال عددا من النساء الوافدات إلى الأقصى عند باب العامود بالقدس القديمة، وشددت من إجراءاتها على مداخل البلدة، ومحيط الأقصى مع بدء توافد المصلين للأقصى ودققت في هوياتهم الشخصية.