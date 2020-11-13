العثور على جثة فتاة عشرينية في مدينة رام الله

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

باشر الشرطة والنيابة العامة، اليوم الجمعة، التحقيق في ملابسات وفاة فتاة عشرينية في مدينة رام الله .



وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن بلاغا ورد لغرفة عمليات الشرطة حول وجود فتاة ملقاة في منطقة منخفضة، قرب البناية التي تقطن بها في منطقة عين مصباح.



وأضاف أنه على الفور تحركت قوة من الشرطة والإسعاف والدفاع المدني، وبحضور وكيل النيابة إلى المكان، للوقوف على ملابسات الحادثة.



وأشار ارزيقات إلى أن وكيل النيابة قرر التحفظ على الجثة، وتحويلها إلى معهد الطب العدلي، لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.