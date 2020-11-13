بوتين عن أبو مازن: شخصية سياسية حكيمة ومحنكة وصديق مخلص وأمين لروسيا

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الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برقية تهنئة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة عيد ميلاده.

وقال بوتين، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): "إنكم تتمتعون بكل حق بالاحترام العميق سواء في المنطقة أو خارجها، باعتباركم شخصية سياسية حكيمة ومحنكة، كرس حياته لخدمة الشعب الفلسطيني وللنضال من أجل حقوقه المشروعة".

وأضاف "نعرف سيادتكم كصديق مخلص وأمين لروسيا يعمل لتعزيز التعاون البناء بين البلدين، ونعلق الآمال على مواصلة الحوار والعمل المشترك معكم سعيا لتنشيط وتكثيف العلاقات الفلسطينية الروسية المتبادلة المنفعة، وكذلك للوصول إلى التسوية الشاملة وإقرار السلام الوطيد في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين.

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