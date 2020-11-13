دولي

منظمة الصحة العالمية تحدد شرطًا لانتهاء جائحة فيروس (كورونا)

منظمة الصحة العالمية تحدد شرطًا لانتهاء جائحة فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قالت كبيرة  العلماء في منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان،: إن وباء (كوفيد 19) قد ينتهي حين يتم تطعيم حوالي 70٪ من سكان العالم ضد الفيروس.

ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد أكدت سواميناثان على ضرورة أن يكون اللقاح آمنا وفعالا، وأن يلبي كافة معايير منظمة الصحة العالمية  الضرورية في  مثل هذه المجالات.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق عن رقم قياسي جديد لعدد الإصابات بفيروس كورونا المكتشفة في العالم. وتجاوز عدد الحالات الجديدة لهذا الأسبوع 3.6 مليون حالة،

ورُصد أن هذا الرقم الاسبوعي هو الأعلى منذ بداية الوباء، كما تم تسجيل أكبر نسبة من حالات الإصابة الجديدة في المنطقة الأوروبية.

وفي شأن ذي صلة، أعلن ألكسندر غينتسبيرغ، مدير مركز غاماليا الروسي المتخصص في الأوبئة، موعد بدء التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا في روسيا.

وفقا لتوقعاته، سيبدأ التطعيم الشامل أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر 2020. مؤكدا عدم وجود آثار جانبية خطيرة عن التطعيم بهذا اللقاح، ويقصد لقاح "سبوتنيك V"، الأول من نوعه المسجل على مستوى العالم.

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