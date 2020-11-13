حسين الشيخ: بومبيو يتحدى مواقف كل الإدارات الأمريكية السابقة

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رام الله - دنيا الوطن

عقب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ اليوم الجمعة، على زيارة مرتقبة لوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.



وقال الشيخ في تغريده عبر موقع (تويتر): "إن هذه الزيارة تعتبر أيضًا تحدٍ واضح لمواقف كل الإدارات الأمريكية السابقة، التي أكدت على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".



ويعتزم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو زيارة مصنع نبيذ بمستوطنة "بساغوت" قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية الأسبوع المقبل خلال زيارة لـ"إسرائيل"، وستكون هذه أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أميركي لمستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية.