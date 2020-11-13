الصحة بغزة: وفاة و274 إصابة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا بمحافظات قطاع غزة.



وقالت الوزارة خلال بيان صحفي لها وصل "دنيا الوطن": إن "عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 2282 عينة فيما بلغ عدد الإصابات الجديدة المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية 274 اضافة إلى تسجيل 255 حالة تعافٍ جديدة".



وأشارت الصحة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لـمواطن يبلغ من العمر 70 عام في مستشفى غزة الاوروبي



وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 9816 اصابة، منها حالات نشطة حاليا 3098 متعافين 6673 وفيات 45.