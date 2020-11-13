رئيس الوزراء الباكستاني: دول صديقة ضغطت علينا من أجل التطبيع مع إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

كشف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أن دولا صديقة ضغطت بقوة على إسلام آباد من أجل دفعها إلى تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، رافضًا الكشف عنها.



ووفق (الجزيرة.نت) فقد أوضح خان أن باكستان لن تعترف بالاحتلال الإسرائيلي، قبل التوصل إلى تسوية ترضي الفلسطينيين.



وأضاف: "هناك أمور تتعلق بالدول التي اعترفت بإسرائيل لن نتناولها لأنها صديقة، ولا نريد الإساءة لها".