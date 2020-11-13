دولي

مرتان خلال 70 عامًا.. تعرف على الولاية التي استطاع الديمقراطيون خطفها من الجمهوريين

مرتان خلال 70 عامًا.. تعرف على الولاية التي استطاع الديمقراطيون خطفها من الجمهوريين
رام الله - دنيا الوطن
استطاع المرشح الديمقراطي، جو بايدن، من الانتصار على منافسه دونالد ترامب، في ولاية أريزونا، التي تعتبر مركزا قويا للجمهوريين في الولايات المتحدة.

ووفق شبكة (سي إن إن) الأمريكية فإنه بعد فرز 99% من الأصوات، حصل بايدن على 1668684 صوتا وهو ما نسبته 49.4%، فيما حصل ترامب على 1657250، أي 49.1%.

ويعتبر فوز بايدن بأريزونا التي تمنح 11 صوتا في المجمع الانتخابي، هو المرة الثانية التي يفوز بها الديمقراطيون بهذه الولاية منذ نحو 7 عقود.

ووفق النتيجة فقد حصل بايدن على 290 صوتا بالمجمع الانتخابي، متجاوزا الحد المطلوب المتمثل بـ 270 صوتا بالمجمع الانتخابي للفوز بسباق الرئاسة، مقابل 217 صوتا لترامب.

أخبار ذات صلة

رئيس الوزراء الباكستاني: دول صديقة ضغطت علينا من أجل التطبيع مع إسرائيل

رئيس الوزراء الباكستاني: دول صديقة ضغطت علينا من أجل التطبيع مع إسرائيل

السلطات الأمريكية لترامب: انتخابات 2020 كانت الأكثر أمانًا في التاريخ

السلطات الأمريكية لترامب: انتخابات 2020 كانت الأكثر أمانًا في التاريخ

ترمب يصدر قراراً جديداً بشأن الاستثمارات الأمريكية بشركات صينية

ترمب يصدر قراراً جديداً بشأن الاستثمارات الأمريكية بشركات صينية

سبعة أشياء يجب أن تعرفها عن لقاح &#34;فايزر&#34; المضاد لفيروس (كورونا)؟

سبعة أشياء يجب أن تعرفها عن لقاح "فايزر" المضاد لفيروس (كورونا)؟

ماذا قال متطوعون تلقوا لقاح (فايزر) بشأن أعراضه الجانبية؟

ماذا قال متطوعون تلقوا لقاح (فايزر) بشأن أعراضه الجانبية؟

إسرائيل: المحكمة العليا تمهل فترة 21 يوماً لشرح مسألة عدم تسوية حكومة التناوب

إسرائيل: المحكمة العليا تمهل فترة 21 يوماً لشرح مسألة عدم تسوية حكومة التناوب

إسرائيل تتوصل لصفقة لشراء ثمانية ملايين لقاح ضد (كورونا) من شركة &#34;فايزر&#34;

إسرائيل تتوصل لصفقة لشراء ثمانية ملايين لقاح ضد (كورونا) من شركة "فايزر"

إسرائيل: انتهاء جلسة كابينت (كورونا) دون اتخاذ قرارات بشأن تخفيف الإغلاق أكثر

إسرائيل: انتهاء جلسة كابينت (كورونا) دون اتخاذ قرارات بشأن تخفيف الإغلاق أكثر

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

تعرف على أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة

الاحتلال يفرج عن الأسير سامر درويش بعد 19 عاماً في سجونه

الاحتلال يفرج عن الأسير سامر درويش بعد 19 عاماً في سجونه

حواتمة: حقوقنا الفلسطينية المشروعة هي طريق الخلاص الوطني

حواتمة: حقوقنا الفلسطينية المشروعة هي طريق الخلاص الوطني

قوات الاحتلال تعتقل شاباً مقدسياً قرب باب الأسباط

قوات الاحتلال تعتقل شاباً مقدسياً قرب باب الأسباط

تدهور الوضع الصحي للأسير المريض معتصم رداد

تدهور الوضع الصحي للأسير المريض معتصم رداد

حماس: الشهيد أبوالعطا مثّل المقاتل العنيد الذي أصرّ على استمرار حالة المقاومة بكل الظروف

حماس: الشهيد أبوالعطا مثّل المقاتل العنيد الذي أصرّ على استمرار حالة المقاومة بكل الظروف

&#34;الطب الوقائي&#34; بغزة: أربعة شبان بوضع خطر وقد نصل للإغلاق الشامل بهذه الحالة

"الطب الوقائي" بغزة: أربعة شبان بوضع خطر وقد نصل للإغلاق الشامل بهذه الحالة

سلفيت: إغلاق بلدة كفر الديك بعد إصابة 40 طالباً ومعلماً بفيروس (كورونا)

سلفيت: إغلاق بلدة كفر الديك بعد إصابة 40 طالباً ومعلماً بفيروس (كورونا)

منوعات

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا)..&#34;نقلوني من الموت للحياة&#34;

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا).."نقلوني من الموت للحياة"

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

شاهد: ميرهان حسين تستعرض رشاقتها..وتعلق على (ما وراء الطبيعة)

شاهد: ميرهان حسين تستعرض رشاقتها..وتعلق على (ما وراء الطبيعة)

شاهد: خليفة ميسي بالملاعب يعيش في بيت يارا

شاهد: خليفة ميسي بالملاعب يعيش في بيت يارا

شاهد: نيلي كريم ومحمد رمضان يحطمان مطعماً في الإمارات

شاهد: نيلي كريم ومحمد رمضان يحطمان مطعماً في الإمارات

شاهد: ابنة الحلاني تغني &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: ابنة الحلاني تغني "بنت الجيران"

عربي

السعودية: حريق قرب منصة تابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان

السعودية: حريق قرب منصة تابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان

الجزائر: المجلس الدستوري يصادق على مشروع تعديل الدستور

الجزائر: المجلس الدستوري يصادق على مشروع تعديل الدستور

التحالف العربي: إحباط أربع هجمات للحوثيين على السعودية خلال يوم واحد

التحالف العربي: إحباط أربع هجمات للحوثيين على السعودية خلال يوم واحد

شاهد: الحبس ستة أشهر لطاقم دورية نجدة أخرجوا أجسامهم منها بالأردن

شاهد: الحبس ستة أشهر لطاقم دورية نجدة أخرجوا أجسامهم منها بالأردن