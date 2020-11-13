مرتان خلال 70 عامًا.. تعرف على الولاية التي استطاع الديمقراطيون خطفها من الجمهوريين

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رام الله - دنيا الوطن

استطاع المرشح الديمقراطي، جو بايدن، من الانتصار على منافسه دونالد ترامب، في ولاية أريزونا، التي تعتبر مركزا قويا للجمهوريين في الولايات المتحدة.



ووفق شبكة (سي إن إن) الأمريكية فإنه بعد فرز 99% من الأصوات، حصل بايدن على 1668684 صوتا وهو ما نسبته 49.4%، فيما حصل ترامب على 1657250، أي 49.1%.



ويعتبر فوز بايدن بأريزونا التي تمنح 11 صوتا في المجمع الانتخابي، هو المرة الثانية التي يفوز بها الديمقراطيون بهذه الولاية منذ نحو 7 عقود.



ووفق النتيجة فقد حصل بايدن على 290 صوتا بالمجمع الانتخابي، متجاوزا الحد المطلوب المتمثل بـ 270 صوتا بالمجمع الانتخابي للفوز بسباق الرئاسة، مقابل 217 صوتا لترامب.