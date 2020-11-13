السلطات الأمريكية لترامب: انتخابات 2020 كانت الأكثر أمانًا في التاريخ

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

قالت السلطات الأمريكية: إنها لم تجد أي دليل على عدم احتساب أو فقدان أصوات أثناء عملية فرزها، كما لم تسجل أي اختراقات لأنظمة التصويت خلال الانتخابات الرئاسية.



وقال بيان مشترك لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) التابعة لوزارة الأمن الداخلي، والمجلس التنسيقي الحكومي الخاص بالانتخابات (GCC): إن "انتخابات 3 تشرين الثاني/ نوفمبر كانت الأكثر أمانا في التاريخ".



وأضاف البيان أنه "لا توجد أي معلومات تدل على أن أنظمة التصويت دمرت أو فقدت أو غيرت الأصوات، أو على تقويض مصداقيتها بأي طريقة أخرى".



جاء ذلك وسط الجدل الدائر في الولايات المتحدة بشأن التصويت عبر البريد، حيث كان الرئيس الحالي دونالد ترامب يحذر من حدوث "تزوير غير مسبوق" لنتائج الانتخابات بسبب استخدام التصويت عبر البريد على نطاق واسع.