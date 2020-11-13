طالع الحالة الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً إلى صاف ودافئاً نسبياً خلال ساعات النهار في معظم المناطق ، و يطرأ ارتفاع طفيف درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وهذه الليلة، يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ويوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ودافئاً نسبياً خلال ساعات النهار في معظم المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وخلال ساعات الليل يتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



أما الأحد، فتتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرق من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.



ويوم الاثنين، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، وتسقط بإذن الله زخات متفرق من الأمطار على بعض المناطق خاصة خلال ساعات الصباح وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ، والبحر متوسط ارتفاع الموج ال مائج.