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السعودية: حريق قرب منصة تابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان

السعودية: حريق قرب منصة تابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان
رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر حكومية سعودية، فجر اليوم الجمعة، إنه تم التعامل مع حريق اندلع قرب منصة تفريغ عائمة تابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية، بجازان.

ووصفت وزارة الطاقة السعودية، حريق جازان، بـ "عمل إجرامي وإرهابي" يستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).

وأضافت: أن حريق جازان عمل تخريبي، يؤثر على الملاحة البحرية، ويعرض المياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى، مشيرة إلى أن حريق جازان نتج عن عملية تدمير زورقين مفخخين مسيّرين أطلقهما الحوثيون.

وأشارت وزارة الطاقة السعودية، إلى أن حريق جازان، لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

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