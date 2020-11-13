الجزائر: المجلس الدستوري يصادق على مشروع تعديل الدستور
رام الله - دنيا الوطن
صادق المجلس الدستوري الجزائري اليوم الخميس على مشروع تعديل الدستور بعد تصويت 66.80% من الناخبين بالموافقة.
وقال رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، في مؤتمر صحفي: "تمت المصادقة على مشروع تعديل الدستور بعد موافقة 66.80 من الناخبين عليه"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).
وشهدت عملية الاستفتاء إقبالا ضعيفا من المصوتين بعد مشاركة 23.84% فقط من الناخبين المسجلين.
ورفض مشروع التعديل أكثر من مليون و600 ألف جزائري من ضمن 5 مليون و661 ألف مصوت شاركوا في الاستفتاء.
صادق المجلس الدستوري الجزائري اليوم الخميس على مشروع تعديل الدستور بعد تصويت 66.80% من الناخبين بالموافقة.
وقال رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، في مؤتمر صحفي: "تمت المصادقة على مشروع تعديل الدستور بعد موافقة 66.80 من الناخبين عليه"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).
وشهدت عملية الاستفتاء إقبالا ضعيفا من المصوتين بعد مشاركة 23.84% فقط من الناخبين المسجلين.
ورفض مشروع التعديل أكثر من مليون و600 ألف جزائري من ضمن 5 مليون و661 ألف مصوت شاركوا في الاستفتاء.
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