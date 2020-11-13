دولي

ترمب يصدر قراراً جديداً بشأن الاستثمارات الأمريكية بشركات صينية

ترمب يصدر قراراً جديداً بشأن الاستثمارات الأمريكية بشركات صينية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أمراً تنفيذياً يحظر الاستثمارات الأمريكية في شركات صينية، مملوكة للجيش الصيني أو مرتبطة به.

ووفق نقلت قناة (الجزيرة)، فإن القرار التنفيذي الذي أصدره ترمب يتهم الصين باستغلال موارد مالية أمريكية، لتطوير جيشها وأجهزتها الاستخباراتية.

وسيحظر القرار من 11 كانون الثاني/يناير أي معاملات للأمريكيين في الأوراق المالية لواحد وثلاثين شركة صينية أعلنت وزارة الدفاع في وقت سابق من العام أنها مدعومة من الجيش الصيني.

أخبار ذات صلة

سبعة أشياء يجب أن تعرفها عن لقاح &#34;فايزر&#34; المضاد لفيروس (كورونا)؟

سبعة أشياء يجب أن تعرفها عن لقاح "فايزر" المضاد لفيروس (كورونا)؟

ماذا قال متطوعون تلقوا لقاح (فايزر) بشأن أعراضه الجانبية؟

ماذا قال متطوعون تلقوا لقاح (فايزر) بشأن أعراضه الجانبية؟

إسرائيل: المحكمة العليا تمهل فترة 21 يوماً لشرح مسألة عدم تسوية حكومة التناوب

إسرائيل: المحكمة العليا تمهل فترة 21 يوماً لشرح مسألة عدم تسوية حكومة التناوب

إسرائيل تتوصل لصفقة لشراء ثمانية ملايين لقاح ضد (كورونا) من شركة &#34;فايزر&#34;

إسرائيل تتوصل لصفقة لشراء ثمانية ملايين لقاح ضد (كورونا) من شركة "فايزر"

إسرائيل: انتهاء جلسة كابينت (كورونا) دون اتخاذ قرارات بشأن تخفيف الإغلاق أكثر

إسرائيل: انتهاء جلسة كابينت (كورونا) دون اتخاذ قرارات بشأن تخفيف الإغلاق أكثر

بريطانيا: تسجيل ارتفاع حاد بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

بريطانيا: تسجيل ارتفاع حاد بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

إيطاليا تسجل ارتفاعاً جديداً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

إيطاليا تسجل ارتفاعاً جديداً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

ترامب: تم حذف 2.7 مليون صوت للمؤيدين على الصعيد الوطني

ترامب: تم حذف 2.7 مليون صوت للمؤيدين على الصعيد الوطني

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن الأسير سامر درويش بعد 19 عاماً في سجونه

الاحتلال يفرج عن الأسير سامر درويش بعد 19 عاماً في سجونه

حواتمة: حقوقنا الفلسطينية المشروعة هي طريق الخلاص الوطني

حواتمة: حقوقنا الفلسطينية المشروعة هي طريق الخلاص الوطني

قوات الاحتلال تعتقل شاباً مقدسياً قرب باب الأسباط

قوات الاحتلال تعتقل شاباً مقدسياً قرب باب الأسباط

تدهور الوضع الصحي للأسير المريض معتصم رداد

تدهور الوضع الصحي للأسير المريض معتصم رداد

حماس: الشهيد أبوالعطا مثّل المقاتل العنيد الذي أصرّ على استمرار حالة المقاومة بكل الظروف

حماس: الشهيد أبوالعطا مثّل المقاتل العنيد الذي أصرّ على استمرار حالة المقاومة بكل الظروف

سلفيت: إغلاق بلدة كفر الديك بعد إصابة 40 طالباً ومعلماً بفيروس (كورونا)

سلفيت: إغلاق بلدة كفر الديك بعد إصابة 40 طالباً ومعلماً بفيروس (كورونا)

الرئيس عباس يستقبل الصفدي مبعوثاً من العاهل الأردني للتعزية برحيل عريقات

الرئيس عباس يستقبل الصفدي مبعوثاً من العاهل الأردني للتعزية برحيل عريقات

روحي فتوح يتلقى برقيات تعزية بوفاة عريقات من أحزاب ومنظمات دولية

روحي فتوح يتلقى برقيات تعزية بوفاة عريقات من أحزاب ومنظمات دولية

منوعات

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا)..&#34;نقلوني من الموت للحياة&#34;

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا).."نقلوني من الموت للحياة"

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

شاهد: ميرهان حسين تستعرض رشاقتها..وتعلق على (ما وراء الطبيعة)

شاهد: ميرهان حسين تستعرض رشاقتها..وتعلق على (ما وراء الطبيعة)

شاهد: خليفة ميسي بالملاعب يعيش في بيت يارا

شاهد: خليفة ميسي بالملاعب يعيش في بيت يارا

شاهد: نيلي كريم ومحمد رمضان يحطمان مطعماً في الإمارات

شاهد: نيلي كريم ومحمد رمضان يحطمان مطعماً في الإمارات

شاهد: ابنة الحلاني تغني &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: ابنة الحلاني تغني "بنت الجيران"

عربي

السعودية: حريق قرب منصة تابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان

السعودية: حريق قرب منصة تابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان

الجزائر: المجلس الدستوري يصادق على مشروع تعديل الدستور

الجزائر: المجلس الدستوري يصادق على مشروع تعديل الدستور

التحالف العربي: إحباط أربع هجمات للحوثيين على السعودية خلال يوم واحد

التحالف العربي: إحباط أربع هجمات للحوثيين على السعودية خلال يوم واحد

الأردن: تسجيل حصيلة مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل حصيلة مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)