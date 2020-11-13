ترمب يصدر قراراً جديداً بشأن الاستثمارات الأمريكية بشركات صينية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أمراً تنفيذياً يحظر الاستثمارات الأمريكية في شركات صينية، مملوكة للجيش الصيني أو مرتبطة به.



ووفق نقلت قناة (الجزيرة)، فإن القرار التنفيذي الذي أصدره ترمب يتهم الصين باستغلال موارد مالية أمريكية، لتطوير جيشها وأجهزتها الاستخباراتية.



وسيحظر القرار من 11 كانون الثاني/يناير أي معاملات للأمريكيين في الأوراق المالية لواحد وثلاثين شركة صينية أعلنت وزارة الدفاع في وقت سابق من العام أنها مدعومة من الجيش الصيني.