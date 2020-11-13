التحالف العربي: إحباط أربع هجمات للحوثيين على السعودية خلال يوم واحد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية إحباط أربع هجمات على السعودية خلال يوم الخميس، بواسطة طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه جنوب المملكة.



وأصدر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، في غضون الساعات الـ24 الماضية 4 بيانات مماثلة تحدث فيها عن "اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.



وكثفت قوات الحوثيين منذ الصيف الماضي هجماتها بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية على مواقع داخل السعودية التي تتهم جماعة "أنصار الله" باستهداف المدنيين في المملكة.