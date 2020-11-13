الاحتلال يفرج عن الأسير سامر درويش بعد 19 عاماً في سجونه
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير سامر يحيى محمد درويش (44 عاماً) من سكان بلدة سبسطية، قضاء مدينة نابلس، بعد أن أمضى 19 عاما في سجون الاحتلال.
واستقبل عشرات المواطنين الأسير درويش على حاجز الجلمة جنوب جنين، وساروا بموكب سيارات نحو مسقط رأسه في بلدة سبسطية في مدينة نابلس.
وفي كلمة له فور الإفراج عنه، قال الأسير درويش إن فرحة الإفراج منقوصة بإخوانه الذين بقوا من خلفه في سجون الاحتلال.
وأكد درويش على أن السجون تشهد احتقانا كبيرا، وأن الأوضاع في سجون الاحتلال مقلقة جدا، خاصة في ظل الإهمال المتعمد من إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى.
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير سامر يحيى محمد درويش (44 عاماً) من سكان بلدة سبسطية، قضاء مدينة نابلس، بعد أن أمضى 19 عاما في سجون الاحتلال.
واستقبل عشرات المواطنين الأسير درويش على حاجز الجلمة جنوب جنين، وساروا بموكب سيارات نحو مسقط رأسه في بلدة سبسطية في مدينة نابلس.
وفي كلمة له فور الإفراج عنه، قال الأسير درويش إن فرحة الإفراج منقوصة بإخوانه الذين بقوا من خلفه في سجون الاحتلال.
وأكد درويش على أن السجون تشهد احتقانا كبيرا، وأن الأوضاع في سجون الاحتلال مقلقة جدا، خاصة في ظل الإهمال المتعمد من إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى.
وشدد درويش على ضرورة أن يكون جهد فصائلي ومؤسسات ومنظم من أجل التحرك لإنقاذ الأسرى وفي مقدمتهم الأسرى المرضى.
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