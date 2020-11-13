قوات الاحتلال تعتقل شاباً مقدسياً قرب باب الأسباط

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، شابا مقدسيا بعد توقيفه بالقرب من منطقة باب الأسباط في البلدة القديمة بمدينة القدس.



وأفادت مصادر من مدينة القدس، بأن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب عرين الزعانين من أمام باب الأسباط في القدس، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وذكرت المصادر بأن جنود الاحتلال كبلوا أيدي المعتقل الزعانين قبل أن يتم اصطحابه إلى أحد مراكز التحقيق والتوقيف في البلدة القديمة.



