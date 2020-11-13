شؤون فلسطينية

تدهور الوضع الصحي للأسير المريض معتصم رداد

تدهور الوضع الصحي للأسير المريض معتصم رداد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن اليوم الخميس، عن تدهور الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان معتصم رداد، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة السجون بحق الأسرى.

ووفق مكتب إعلام الأسرى فان تدهورا خطير طرأ على صحة الأسير المصاب بالسرطان معتصم رداد من طولكرم والذي يقضي حكماً بالسجن 20 عاماً قضى منها 15 عاماً ونصف.

 يشار إلى أن الأسير "رداد" معتقل منذ 12/1/2006، ومحكوم بالسجن الفعلي لمدة 20 عاماً، بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي ومقاومة الاحتلال، ونتيجة سوء وضعه الصحي يعتبر من أخطر الحالات المرضية في سجون الاحتلال حيث أنه مصاب بمرض سرطان الأمعاء منذ تسع سنوات.

ويحتاج الأسير رداد إلى إقامة دائمة في المستشفى، حيث له مراجعات دورية بشكل مستمر، لتناول العلاج الخاص بمرضه، وهو يتناول عدد كبير من الأدوية والتي تصل إلى 24 حبة دواء يوميا، ورغم ذلك ينقله الاحتلال للمستشفى على فترات متباعدة.

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