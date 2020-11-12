حماس: الشهيد أبوالعطا مثّل المقاتل العنيد الذي أصرّ على استمرار حالة المقاومة بكل الظروف

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إنه في ذكرى استشهاد القائد بهاء أبو العطا، "نعزي أبناء شعبنا باستشهاد بهاء أبو العطا، بعد رحلة طويلة من الجهاد والمقاومة، ختمها بأفضل الأماني، وهي الشهادة في سبيل الله.



وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريحات صحفية: أن الشهيد القائد "أبو العطا" قدّم بتضحياته وعمله المقاوم نموذجاً كبيراً لصورة شعب مقاوم، كواحدة من تجليات الشعب الفلسطيني.



وشددت على أن الشهيد مثّل المقاتل العنيد، الذي أصرّ على استمرار حالة المقاومة والجهاد في كل الظروف، ولم يخش التهديد أو الوعيد، وبقي على العهد.



وتابعت حماس: رغم مرور عام على استشهاد القائد أبو العطا إلا أن الاحتلال ما زال مرعوباً من ردود رجال المقاومة، ويعيش هاجس الخوف من رد المقاومة.



وقالت حماس: إن الاحتلال رفع حالة التأهب القصوى خوفاً من رد المقاومة، وبالتزامن مع ذكرى استشهاد القائد بهاء، الأمر الذي يوضح حالة الضعف لدى الاحتلال.



وشددت على أن المقاومة، قادرة على هدم المشروع الصهيوني بتوحده، والتفاف أبناء شعبنا حول خيار المقاومة والجهاد.