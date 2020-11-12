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ماذا قال متطوعون تلقوا لقاح (فايزر) بشأن أعراضه الجانبية؟

ماذا قال متطوعون تلقوا لقاح (فايزر) بشأن أعراضه الجانبية؟
متطوع يتلقى لقاح (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال متطوعون، تلقوا لقاح (فايزر) لفيروس (كورونا)، إنه ترك لهم آثارًا جانبية، بدت مشابهة لـ "الثمالة الشديدة".

وتأتي تقارير الآثار الجانبية الناجمة عن اللقاح، الذي ثبت أمانه حتى الآن، بعد أيام من إعلان شركة (فايزر) وشريكتها الألمانية (بيونتيك) الألمانية، أن التطعيم كان فعالاً بنسبة 90% في الوقاية من فيروس (كورونا)، حيث من المتوقع، أن تطلب شركات الأدوية ترخيصًا أميركيًا لاستخدامه في حالات الطوارئ.

وخلال التجارب، لم يتم إبلاغ أكثر من 43500 متطوع من ستة بلدان، بما إذا كانوا، قد تلقوا اللقاح أو دواء وهمي، وفق ما نقل موقع قناة (سكاي نيوز) عربية.

ومع ذلك، ورد أن بعض المتطوعين، قالوا: إنهم تمكنوا من الإدراك بأنهم تلقوا اللقاح، بسبب بعض الآثار الجانبية مثل الصداع وآلام العضلات.

ووفقًا لما قاله غلين ديشيلدز، (44 عامًا)، من أوستن، تكساس ، فإن آثار اللقاح الجانبية، كانت مشابهة لـ "صداع الثمالة الشديدة"، لكنها اختفت بسرعة.

وأظهر اختبار الأجسام المضادة الذي أجراه ديشيلدز لاحقًا، أنه طور أجسامًا مضادة للفيروس، مما أقنعه بأنه تلقى اللقاح الحقيقي.

وقالت متطوعة أخرى، وهي امرأة تبلغ من العمر (45 عاماً) من ميزوري، تُعرف باسم كاري، إنها عانت من الحمى والصداع وآلام في الجسم، بعد أن تلقت حقنتها الأولى، والتي قارنتها بحقنة الإنفلونزا، مع آثار جانبية تشبه الأنفلونزا، لكنها كانت أشد عندما تلقت حقنتها الثانية.

وقال الدكتور ألبرت بورلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (فايزر)، في بيان يوم الاثنين، بشأن فعالية اللقاح: "اليوم هو يوم عظيم للعلم والإنسانية، توفر المجموعة الأولى من النتائج من تجربة لقاح المرحلة الثالثة، (كوفيد- 19)، الدليل الأولي على قدرة لقاحنا على منع (كورونا)".

وأضاف: "لقد وصلنا إلى هذا الإنجاز الحاسم في برنامج تطوير اللقاحات لدينا في وقت، يحتاجه العالم أكثر من أي وقت مضى، حيث سجلت معدلات الإصابة أرقامًا قياسية جديدة، وتقترب المستشفيات من طاقتها الزائدة، وتكافح الاقتصادات من أجل إعادة فتحها، نحن نقترب خطوة مهمة نحو تزويد الناس في جميع أنحاء العالم بإنجاز في أمس الحاجة إليه للمساعدة في وضع حد لهذه الأزمة الصحية العالمية، ونتطلع إلى مشاركة بيانات الفعالية والسلامة الإضافية الناتجة عن آلاف المشاركين في الأسابيع القادمة".

ووفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز)، فإنه حتى الآن، لا تزال هناك أسئلة عالقة حول مدى فعالية اللقاح حسب العمر والعرق، ومدى استمرار المناعة.

ومع ذلك، ورد أن بعض المتطوعين، قالوا إنهم تمكنوا من الإدراك بأنهم تلقوا اللقاح بسبب بعض الآثار الجانبية مثل الصداع وآلام العضلات.

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