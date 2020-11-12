سلفيت: إغلاق بلدة كفر الديك بعد إصابة 40 طالباً ومعلماً بفيروس (كورونا)



وقال المحافظ في تصريح عبر صفحته على (فيسبوك): إنه بعد أن ظهرت نتائج أوليه مفزعة في كفر الديك، تفيد بإصابة 40 طالباً ومعلماً بفيروس (كورونا)، فقد "قررنا إغلاق البلدة لمدة ثلاثة أيام، كي يتسنى للطب الوقائي، فحص الأعداد الكبيرة للمخالطين، والحد من انتشار الفيروس.





ويبدأ الإغلاق منذ الساعة الثامنة صباح يوم غدٍ الجمعة، وعليه يمنع الدخول أو الخروج من وإلى البلدة، طوال فترة الإغلاق ويسمح فقط بفتح الصيدليات والمخابز.





وأضاف كميل: يتم تفعيل لجنة الطوارئ، وعليها أن تقوم بمهامها بتطبيق الإغلاق، وتلبية احتياجات المواطنين.

رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، إغلاق بلدة كفر الديك، لمدة ثلاثة أيام، بعد إصابة 40 طالباً ومعلماً بفيروس (كورونا).