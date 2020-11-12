شؤون فلسطينية

هنية: دماء الشهيد أبو وعر لن تذهب هدرًا وستظل لعنة تطارد المحتلين

هنية: دماء الشهيد أبو وعر لن تذهب هدرًا وستظل لعنة تطارد المحتلين
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية، والد الأسير كمال أبو وعر (46 عاماً) الذي استشهد في سجون الاحتلال، نتيجة الإهمال الطبي، الذي مارسته إدارة سجون الاحتلال بحقه.

وقدّم رئيس الحركة، التعزية لذوي الشهيد الأسير، مشيدًا بنضالاته التي شهدتها ميادين الضفة، وعملياته البطولية ضد الاحتلال في سبيل الدفاع عن الأرض والحقوق الفلسطينية والمقدسات، عدا عن مقاومته غطرسة الاحتلال وظلمه، داخل الأسر، وسياسة الإهمال الطبي، التي اتخذها بحقه حتى نيله الشهادة، وفق ما نقل موقع حركة (حماس) على الإنترنت.

وأكد رئيس الحركة، أن دماء الشهيد لن تذهب هدرًا، وستظل لعنة تطارد المحتلين، مشددًا على تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، وقال: إن قضيتهم ستظل أولوية لقيادة الحركة.

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