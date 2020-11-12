وفاة رئيس جمعية الفلاح الخيرية رمضان طنبورة متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) بتركيا





وقال علي خليفة، مدير الجمعية في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إن طنبورة يقيم منذ فترة طويلة في تركيا، وتم الإعلان عن وفاته اليوم الخميس.





وأضاف: أن طنبورة، أصيب بفيروس (كورونا) قبل نحو أسبوعين، أدخل على إثرها إلى العناية المكثفة في إحدى المستشفيات قبل أن يعلن عن وفاته اليوم.

رام الله - دنيا الوطنتوفي رئيس مجلس إدارة جمعية الفلاح الخيرية، د. رمضان طنبورة، اليوم الخميس، إثر إصابته بفيروس (كورونا) في تركيا.