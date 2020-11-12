وفاة رئيس جمعية الفلاح الخيرية رمضان طنبورة متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) بتركيا
رام الله - دنيا الوطن
توفي رئيس مجلس إدارة جمعية الفلاح الخيرية، د. رمضان طنبورة، اليوم الخميس، إثر إصابته بفيروس (كورونا) في تركيا.
توفي رئيس مجلس إدارة جمعية الفلاح الخيرية، د. رمضان طنبورة، اليوم الخميس، إثر إصابته بفيروس (كورونا) في تركيا.
وقال علي خليفة، مدير الجمعية في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إن طنبورة يقيم منذ فترة طويلة في تركيا، وتم الإعلان عن وفاته اليوم الخميس.
وأضاف: أن طنبورة، أصيب بفيروس (كورونا) قبل نحو أسبوعين، أدخل على إثرها إلى العناية المكثفة في إحدى المستشفيات قبل أن يعلن عن وفاته اليوم.
التعليقات