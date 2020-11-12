الرئيس عباس يستقبل الصفدي مبعوثاً من العاهل الأردني للتعزية برحيل عريقات
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، في مقر المقاطعة في رام الله.
استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، في مقر المقاطعة في رام الله.
وجاء الصفدي مبعوثاً من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، لتقديم واجب العزاء برحيل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د. صائب عريقات، بحضور الوزير حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي.
وتوفي عريقات يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 65 عاماً، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) المستجد.
التعليقات