روحي فتوح يتلقى برقيات تعزية بوفاة عريقات من أحزاب ومنظمات دولية

صائب عريقات

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رام الله - دنيا الوطن

تلقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المفوض العام للعلاقات الدولية روحي فتوح، برقيات تعزية من عدة أحزاب ومنظمات ومؤسسات دولية بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات.



وقال السكرتير العام للاشتراكية الدولية لويس ايالا في برقيته: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة صائب عريقات، ونقدم تعازينا لكم ولحركة فتح وعائلة الفقيد".



وأضاف "لقد شاركنا الفقيد عريقات العديد من الذكريات على الصعيد الشخصي والسياسي في جهود حل الدولتين والسلام".



من جهته، قال حزب المؤتمر الوطني الافريقي: "نشارك الحزن مع الشعب الفلسطيني وجميع محبي الحرية حول العالم على فقدان صائب عريقات، وان وفاته خسارة كبيرة، لم يتنازل ولم يتزحزح عن أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني، كما نقدم تعازينا لحركة فتح وعائلة الفقيد، وللقيادة السياسية في فلسطين وللعالم التقدمي أجمع".



من ناحيته، قال ممثل مؤسسة فريدريش ايبرت في فلسطين هانس البن "كان عريقات صديقا للمؤسسة، ورفيقا للحركة التقدمية، وأظهر ثباته في النضال من أجل حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني".



وأضاف "خسرنا شخصا ذو رؤية وثبات وإرادة، وأتقدم بالتعازي باسمي واسم المؤسسة وكادرها في ألمانيا وحول العالم".