إسرائيل: المحكمة العليا تمهل فترة 21 يوماً لشرح مسألة عدم تسوية حكومة التناوب





وأضاف: أن المحكمة تمهد الساحة لتجاوز خط أحمر، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



ومن جانبه اعرب رئيس المعارضة، يائير لابيد، عن تأييده لقرار المحكمة العليا، ملمحا الى أنه ما من أحد بحاجة إلى هذه الحكومة.



رام الله - دنيا الوطنأمهلت المحكمة العليا في إسرائيل، المسؤولين، 21 يوماً لشرح لماذا لا يجب إلغاء تسوية حكومة التناوب بين رئيس الوزراء، زعيم حزب (ليكود)، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش، زعيم حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس، كما تطالب به عدة التماسات رُفعت اليها.ومن جهته حمل رئيس (كنيست)، القطب من حزب (ليكود)، ياريف ليفين، بشدة، على المحكمة قائلا: إنها تتدخل بلا صلاحية وبشكل يتناقض والمبادئ الأكثر أساسية للديمقراطية، ولذا قرارها لاغٍ وباطل على حد وصفه.