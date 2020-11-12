الوزير سالم يتفقد قطاع النقل والمواصلات في محافظة جنين





واستقبله محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب وكادر المحافظة، مبدياً شكره له، على هذه الزيارة التي تأتي في وقت تعاني فيه محافظة جنين من عدة مشاكل مرورية خاصة ونحن مقبلون على فصل الشتاء,



من جانبه أوضح الوزير حرصه الشديد على الإطلاع على كافة الملفات المرورية للمحافظة للعمل على إيجاد حلول سريعه لها خاصة الأزمات والإكتظاظ المروري والتعديات على الأرصفة وكل ما يهدد السلامة المرورية في المحافظة.



كما أصدر تعليمات مباشرة للمجلس الاعلى للمرور للعمل على ايجاد حلول عاجلة للأزمات والإكتظاظ المروري ومتابعة التعديات على الأرصفة والشواخص المرورية مع البلديات خاصة أمام المدارس لحماية أبنائنا الطلبة وتوفير السلامه لهم.



واختتم سالم زيارته في مديرية النقل والمواصلات في المحافظة وإستمع خلالها للمواطنين وملاحظاتهم واعداً بأخذها بعين الإعتبار، كما أكد على أهمية مشروع الأرشفة الالكترونية وضرورة الإسراع بإنجازه لما يقدمه من سرعه بالعمل وحماية لحقوق المواطنين.

رام الله - دنيا الوطنتوجه وزير النقل والمواصلات عاصم سالم ظهر اليوم إلى محافظة جنين للإطلاع عن كثب على الحالة المرورية في المحافظة.