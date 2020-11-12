"الصحة" بغزة تتحدث عن أسباب ازدياد أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) بالقطاع

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس، أسباب ازدياد أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) في القطاع.



وقال مدير دائرة المختبرات في وزارة الصحة، عميد مشتهى، في تصريحات نقلتها إذاعة (الأقصى): إن ازياد أعداد الإصابات يرجع لسببين، الأول الموسم الخريفي المناسب لنمو وانتشار الفيروسات.



وأضاف: أن السبب الثاني يعود للاستهتار الواضح لشريحة كبيرة من الناس بعدم اتباع أساليب الوقاية.



وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت وفاة مواطن، (59 عاماً)، صباح اليوم الخميس، في مستشفى غزة الأوروبي، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) المستجد، وهو من سكان مدينة غزة.



وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، لافتة إلى أنه تم اجراء 2637 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.