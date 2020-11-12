الخليل: لجان السلامة توجه التنبيه الشديد لـ 12 منشأة غير ملتزمة



وتم زيارة ومتابعة 205 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 189 منها بشروط السلامة العامة.



وخالفت اللجان أربع منشآت غير ملتزمة باجراءات السلامة، كما وجهت التنبيه الشديد لـ 12 منشأة غير ملتزمة.





رام الله - دنيا الوطنتنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة د. سليمان جرادات إلى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية اليوم.