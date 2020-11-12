نابلس: أعداد المصابين بفيروس (كورونا) بالمحافظة لا تزال تشكل أرقاماً مقلقة



وأكدت اللجنة أنه تم إغلاق المكتب الرئيسي لمديرية التربية والتعليم - نابلس، بهدف التعقيم وحصر المخالطين بعدما تبين وجود إصابات بين الموظفين، بالإضافة إلى إغلاق أربع مدارس على مستوى المحافظة.



وأهابت اللجنة بالمواطنين الالتزام بالتباعد والاجراءات الوقائية الصحية وعدم التواجد في الأماكن المكتظة، والالتزام بارتداء الكمامة في كل حين.

وأضافت في تصريح نشرته صفحة محافظة نابلس عبر (فيسبوك): أنه تم تسجيل اليوم في المحافظة 123 إصابة، من أصل 384 مفحوصًا، ما يعني أن نسبة المصابين تتراواح بين 32-33%.