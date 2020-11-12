إعلام إسرائيلي: بومبيو يخطط لزيارة مستوطنة (بساجوت) بالضفة الغربية الأسبوع المقبل





ونقل موقع (والا)، عن مصادر إسرائيلية وأمريكية، وصفها بأنها مطلعة على الأمر ، ستكون هذه أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أمريكي لمستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية.





وأضاف: ستستمر زيارة بومبيو حوالي ثلاثة أيام، وسيزور خلالها منطقة الجولان أيضاً.





رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس: إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يخطط خلال وصوله لإسرائيل الأسبوع المقبل، لزيارة مستوطنة (بساجوت) في الضفة الغربية.