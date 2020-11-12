جنين: تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس (كورونا) في المحافظة



وبذلك يرتفع إلى 26، عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) في المحافظة منذ بدء الجائحة.



وفي تحديث الحالة الوبائية خلال الساعات الـ 24 الماضية في المحافظة، فقد سجلت 20 إصابة جديدة بالفيروس، فيما بلغت حالات الشفاء 36 حالة، ليصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 295.





رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب عن وفاة مواطنة (84 عاماً) من بلدة الزبابدة، متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)، حيث كانت المتوفاة تعاني من مرض القلب، كما توفي شاب (38 عاما) من مدينة جنين متأثرا بإصابته بالفيروس وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.