"الأوقاف" تُغلق مسجدين بغزة وخانيونس مدة 48 ساعة وتُعيد افتتاح مسجدين برفح









رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، عن إغلاق مسجدين في محافظتي غزة وخانيونس لمدة 48 ساعة اعتبارًا من صلاة فجر اليوم الجمعة، بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس (كورونا) لدى عدد من روداها.وأوضحت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها قررت إغلاق مسجد اليرموك في حي الرمال الشمالي بمحافظة غزة، ومسجد الرحاب بمنطقة بني سهيلا في محافظة خانيونس.وقالت الأوقاف: "كما تقرر إعادة افتتاح مسجدي الأبرار وسط البلد وسعد بن معاذ بحي الجنينة في محافظة رفح بعد انتهاء مدة إغلاقهما".