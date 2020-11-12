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الأردن: تسجيل حصيلة مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل حصيلة مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الأردن حصيلة مرتفعة بمعدل إصابات ووفيات فيروس (كورونا)، المستجد، (كوفيد-19).

ووفق ما قالته وزارة الصحة في البلاد، فإنه تم تسجيل 80 وفاة و5685 إصابة جديدة بالفيروس.

وارتفعت حالات الوفاة بالفيروس، إلى 1,547 والإصابات إلى 132,086 منذ بدء الجائحة في المملكة.

واضافت الوزارة أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 249 حالة، فيما غادرت 148 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّا 2000 حالة، منها 423 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

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