قوات الاحتلال تتسبب بأزمة مرورية خانقة شمال غرب القدس

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رام الله - دنيا الوطن

تسببت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بأزمة مرورية خانقة على الطريق المؤدية إلى قرى وبلدات شمال غرب القدس.



وأفادت مصادر محلية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزاً عسكرياً عند مدخل النفق قرب بلدة بدو أمام المركبات المتجهة إلى قرى وبلدات شمال غرب القدس، وشرعت بتفتيش بعضها ودققت في البطاقات الشخصية للركاب، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة امتدت حتى منتصف طريق بلدة الجيب.