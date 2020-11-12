شؤون فلسطينية

قلقيلية: 21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: 21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
فيما يلي إحصائية للإصابات بفيروس كورونا في محافظة قلقيلية:
قالت محافظة قلقيلية اليوم الخميس، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ 21 إصابة من المخالطين.

والإصابات موزعة، بواقع عشر إصابات في مدينة قلقيلية، و"جيت"، بواقع خمس إصابات، و"كفر قدوم"، بواقع إصابتين، و"رأس عطيه" بواقع إصابة واحدة، و"فرعتا"، إصابة واحدة، و"اماتين"، بواقع إصابة واحدة، و"باقة الحطب"، إصابة واحدة.

كما أعلنت محافظة قلقيلية، تعافي تسع حالات كانت مصابة بفيروس (كورونا)، فيما وصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 12/11/2020 هي (148) إصابة نشطة.

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