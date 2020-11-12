نتنياهو: اللقاحات الأولى لفيروس (كورونا) ستصل إسرائيل خلال شهر يناير

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن اللقاحات الأولى لفيروس (كورونا) ستصل إسرائل خلال شهر كانون الثاني/ يناير المقبل.



وأوضح في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن كمية ملموسة من لقاحات (كورونا) ستصل إسرائيل خلال الربع الأول من عام 2021.





وأعرب نتنياهو عن أمله بأن تصل اللقاحات الأولى إسرائيل لإسرائيل، خلال شهر كانون الثاني/ يناير.



وكانت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، قالت: إنه تم إحراز تقدم حقيقي نحو توقيع اتفاق مع عملاق الأدوية الأمريكية "فايزر"، بشأن توفير لقاح فيروس (كورونا) في إسرائيل.



يأتي ذلك بعد مكالمة أجراها نتنياهو مع المدير العام للشركة، البيرت بورلا، الليلة الماضية، فيما شارك في هذه المكالمة مستشارون قانونيون عن الطرفين بهدف إزالة عقبات بيروقراطية.



من جهته، رجح وزير الصحة الإسرائيلي، يولي ادلشتاين، بألا تصل إلى إسرائيل كمية كبيرة من جرعات اللقاح المضاد لـ (كورونا) خلال العام المقبل.



رام الله - دنيا الوطن