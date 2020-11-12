الرئاسة تدين العمل الإرهابي ضد السفارة السعودية في هولندا

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رام الله - دنيا الوطن

أدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة بمدينة لاهاي في هولندا.



وأعرب أبو ردينة، عن رفض الرئاسة الفلسطينية لهذا العمل الإجرامي والإرهابي الجبان، وتضامنها مع المملكة العربية السعودية، ملكا وحكومة وشعبا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينيية (وفا).