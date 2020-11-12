إسرائيل: انتهاء جلسة كابينت (كورونا) دون اتخاذ قرارات بشأن تخفيف الإغلاق أكثر
رام الله - دنيا الوطن
انتهت في إسرائيل اليوم الخميس، جلسة كابينت (كورونا) دون اتخاذ قرارات بشأن تخفيف الإغلاق أكثر.
انتهت في إسرائيل اليوم الخميس، جلسة كابينت (كورونا) دون اتخاذ قرارات بشأن تخفيف الإغلاق أكثر.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن الحكومة ستشكل لجنة وزارية لمراقبة التطعيمات وسبل توزيعها، فيما أشار منسق مكافحة الوباء، روني غامزو إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية في المجتمع العربي، تبلغ 5.8%، وفي المجتمع العام 1.3 %.
واعرب نتنياهو ووزير الصحة، أريه درعي عن دعمهما لتقليص فترة الحجز الصحي إلى سبعة أيام.
واعرب نتنياهو ووزير الصحة، أريه درعي عن دعمهما لتقليص فترة الحجز الصحي إلى سبعة أيام.
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