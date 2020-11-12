إسرائيل: انتهاء جلسة كابينت (كورونا) دون اتخاذ قرارات بشأن تخفيف الإغلاق أكثر





وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن الحكومة ستشكل لجنة وزارية لمراقبة التطعيمات وسبل توزيعها، فيما أشار منسق مكافحة الوباء، روني غامزو إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية في المجتمع العربي، تبلغ 5.8%، وفي المجتمع العام 1.3 %.



واعرب نتنياهو ووزير الصحة، أريه درعي عن دعمهما لتقليص فترة الحجز الصحي إلى سبعة أيام.





رام الله - دنيا الوطنانتهت في إسرائيل اليوم الخميس، جلسة كابينت (كورونا) دون اتخاذ قرارات بشأن تخفيف الإغلاق أكثر.