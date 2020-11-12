عاجل

  • "الداخلية" بغزة: يستمر العمل بقرار حظر التجوال المسائي بدءاً من الساعة 8:00 مساء

  • "الداخلية" بغزة: سيتم التشديد في منع التجمع والاكتظاظ داخل الأسواق

  • "الداخلية" بغزة: تُمنع التجمعات بما يزيد عن 15 شخصاً،ويشمل ذلك بيوت العزاء والأفراح

  • "الداخلية" بغزة: تُغلق كافة المنشآت والمرافق والمحال التجارية بدءاً من الساعة 5:00 مساءً يومياً

دولي

إسرائيل: انتهاء جلسة كابينت (كورونا) دون اتخاذ قرارات بشأن تخفيف الإغلاق أكثر

إسرائيل: انتهاء جلسة كابينت (كورونا) دون اتخاذ قرارات بشأن تخفيف الإغلاق أكثر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
انتهت في إسرائيل اليوم الخميس، جلسة كابينت (كورونا) دون اتخاذ قرارات بشأن تخفيف الإغلاق أكثر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن الحكومة ستشكل لجنة وزارية لمراقبة التطعيمات وسبل توزيعها، فيما أشار منسق مكافحة الوباء، روني غامزو إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية في المجتمع العربي، تبلغ 5.8%، وفي المجتمع العام 1.3 %.

واعرب نتنياهو ووزير الصحة، أريه درعي عن دعمهما لتقليص فترة الحجز الصحي إلى سبعة أيام.

أخبار ذات صلة

نتنياهو: اللقاحات الأولى لفيروس (كورونا) ستصل إسرائيل خلال شهر يناير

نتنياهو: اللقاحات الأولى لفيروس (كورونا) ستصل إسرائيل خلال شهر يناير

بريطانيا: تسجيل ارتفاع حاد بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

بريطانيا: تسجيل ارتفاع حاد بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

إيطاليا تسجل ارتفاعاً جديداً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

إيطاليا تسجل ارتفاعاً جديداً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

ترامب: تم حذف 2.7 مليون صوت للمؤيدين على الصعيد الوطني

ترامب: تم حذف 2.7 مليون صوت للمؤيدين على الصعيد الوطني

إميلي ميرفي مسؤولة مفاتيح نقل السلطة بالبيت الأبيض..هل تغلق الباب بوجه بايدن؟

إميلي ميرفي مسؤولة مفاتيح نقل السلطة بالبيت الأبيض..هل تغلق الباب بوجه بايدن؟

مخترع لقاح (فايزر) يحدد موعد عودة الحياة إلى طبيعتها

مخترع لقاح (فايزر) يحدد موعد عودة الحياة إلى طبيعتها

هل تتواصل حملة الضغوطات على إيران في عهد جو بايدن؟

هل تتواصل حملة الضغوطات على إيران في عهد جو بايدن؟

أشكنازي يكشف عن شراء إسرائيل موافقة دول على نقل سفاراتها للقدس

أشكنازي يكشف عن شراء إسرائيل موافقة دول على نقل سفاراتها للقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;المرور&#34; بغزة تصدر تنويهاً بشأن إغلاق شارع الوحدة اليوم

"المرور" بغزة تصدر تنويهاً بشأن إغلاق شارع الوحدة اليوم

الرئاسة تدين العمل الإرهابي ضد السفارة السعودية في هولندا

الرئاسة تدين العمل الإرهابي ضد السفارة السعودية في هولندا

&#34;الأشغال&#34; بغزة: لم يصلنا أية مبالغ للبدء بمشاريع إعمار جديدة

"الأشغال" بغزة: لم يصلنا أية مبالغ للبدء بمشاريع إعمار جديدة

حواتمة: حقوقنا الفلسطينية المشروعة هي طريق الخلاص الوطني

حواتمة: حقوقنا الفلسطينية المشروعة هي طريق الخلاص الوطني

براك: يجب المساهمة ببناء قطاع النقل والمواصلات وتحصينه من مخاطر الفساد

براك: يجب المساهمة ببناء قطاع النقل والمواصلات وتحصينه من مخاطر الفساد

(أونروا) تعلن موعد الدورة الرابعة لتوزيع مساعداتها بغزة

(أونروا) تعلن موعد الدورة الرابعة لتوزيع مساعداتها بغزة

اشتية يدعو النرويج إلى لعب دور سياسي فاعل في دعم حل الدولتين

اشتية يدعو النرويج إلى لعب دور سياسي فاعل في دعم حل الدولتين

لجنة الطوارئ بمحافظة غزة: تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

لجنة الطوارئ بمحافظة غزة: تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

منوعات

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا)..&#34;نقلوني من الموت للحياة&#34;

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا).."نقلوني من الموت للحياة"

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

شاهد: ميرهان حسين تستعرض رشاقتها..وتعلق على (ما وراء الطبيعة)

شاهد: ميرهان حسين تستعرض رشاقتها..وتعلق على (ما وراء الطبيعة)

شاهد: خليفة ميسي بالملاعب يعيش في بيت يارا

شاهد: خليفة ميسي بالملاعب يعيش في بيت يارا

شاهد: نيلي كريم ومحمد رمضان يحطمان مطعماً في الإمارات

شاهد: نيلي كريم ومحمد رمضان يحطمان مطعماً في الإمارات

شاهد: ابنة الحلاني تغني &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: ابنة الحلاني تغني "بنت الجيران"

بسبب تغريدة فاضحة (جوجل) يضع نانسي عجرم في ورطة

بسبب تغريدة فاضحة (جوجل) يضع نانسي عجرم في ورطة

عربي

المغرب يجرب عملية &#34;ترويض&#34; لـ(كورونا) والأطباء يتجندون لإنجاح التطعيم

المغرب يجرب عملية "ترويض" لـ(كورونا) والأطباء يتجندون لإنجاح التطعيم

الأردن: توقعات بتزايد إصابات (كورونا) بسبب تجمعات الانتخابات

الأردن: توقعات بتزايد إصابات (كورونا) بسبب تجمعات الانتخابات

مصر.. القبض على مرشح خاسر في انتخابات مجلس النواب تسبب بأزمة كبيرة

مصر.. القبض على مرشح خاسر في انتخابات مجلس النواب تسبب بأزمة كبيرة

إطلاق النار على سفارة السعودية في لاهاي

إطلاق النار على سفارة السعودية في لاهاي