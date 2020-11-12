بريطانيا: تسجيل ارتفاع حاد بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 33470 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، ليصل إلى مستوى 1290195 حالة.



وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع حاد لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في بريطانيا، بعد أن سجلت البلاد يوم الثلاثاء، وفي يوم الأربعاء 22950.





رام الله - دنيا الوطنسجلت بريطانيا ارتفاعاً حاداً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).