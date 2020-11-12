إيطاليا تسجل ارتفاعاً جديداً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)



وارتفع عدد الإصابات المسجلة بعدوى الفيروس في إيطاليا، ليصل إلى مستوى 1066401 حالة.



وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع جديد لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في إيطاليا، فيما ارتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 43589 حالة.



رام الله - دنيا الوطنواصلت إيطاليا تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 37978 إصابة، و636 وفاة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.