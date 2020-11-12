وزير الزراعة ورئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة





وأكد شراكة أن مشروع تسوية الأراضي والمياه جاء لخدمة الوطن الفلسطيني وتثبيت حقه في أرضه، ولحل كافة النزاعات والخلافات المتعلقة بالملكية، وأضاف شراكة أن مذكرة التعاون مع وزارة الزراعة هي استكمالاً للجهود المختلفة التي تقوم بها هيئة التسوية في التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية واشراكها في إنجاز هذا المشروع الوطني الهام.



رام الله - دنيا الوطنوقع وزير الزراعة، رياض عطاري، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه الأستاذ محمد شراكة بمقر وزارة الزراعة في رام الله، بحضور ممثلين عن المؤسستين.وتهدف المذكرة الى تكامل الأدوار وتنظيم العمل والتعاون المستمر بين المؤسستين لتطوير نهجٍ تشاركيّ فاعل فيما بينهما، يقود إلى تحقيق مجمل الأهداف والتدخلات التي ينشدانها؛ بفاعليةٍ وتخطيط استراتيجي مُستدامة، واستكمالاً لما تم انجازه على أرض الواقع.وكذلك تعزيز أواصر التعاون والتنسيق والشراكة إلى جانب توحيد كافة الجهود الوطنية في المجالات المشتركة للعمل، وتوفير المعلومات اللازمة لتطوير العمل في مجال ادارة وتطوير الاراضي والمياه الزراعية وأراضي الغابات والمراعي والمحميات، وتعزيز صمود المزارع الفلسطيني وتثبيت حقوقه وتمكينه من حيازة واستثمار أرضه إلى جانب القيام بتطوير الشراكة في المجالات المشتركة.من جانبه أثنى وزير الزراعة على الجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة التسوية في الميدان، ودورها الفعال في تثبيت الملكيات والحقوق للمواطنين، معتبراً مشروع التسوية من أهم المشاريع الوطنية التي يتم العمل عليها في الوقت الراهن، كما رحب بمذكرة التعاون مع هيئة التسوية لدورها في تعزيز التعاون بين المؤسستين من خلال تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالأراضي الفلسطينية.بدوره رحب شراكة بالتعاون مع وزارة الزراعة مؤكداً على أهمية ما تقوم به في إدارة وتوجيه القطاع الزراعي في فلسطين وإدارة وتطوير الأراضي الزراعية وأراضي الغابات والمراعي.