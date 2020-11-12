ترامب: تم حذف 2.7 مليون صوت للمؤيدين على الصعيد الوطني





وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أنه قد تم اكتشاف 221.000 صوت في بنسلفانيا، وتم تبديلها من الرئيس ترامب إلى بايدن.





وتابع: كذلك تم حذف 941000 من أصوات ترامب.





يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، يرفض حتى اللحظة، الاعتراف بفوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، رغم إعلان الأخير بتحقيق النصري، وتهنئة معظم دول العالم بفوزه.

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن تقريراً يفيد بأنه تم حذف 2.7 مليون صوت لمؤيديه على الصعيد الوطني.