السيسي لـ "الرئيس عباس": برحيل عريقات فقدت القضية الفلسطينية مناضلاً سياسياً كبيراً

عريقات خلف الرئيسين عباس والسيسي - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

تلقى الرئيس محمود عباس، برقية تعزية من نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المناضل الوطني الكبير صائب عريقات.



وقال السيسي، في برقيته: "تلقيت ببالغ الحُزن نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى المناضل الوطني الكبير الأخ الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد حياة حافلة بالعطاء لوطنه ولقضيته وللشعب الفلسطيني الشقيق"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف: لقد كان الفقيد الراحل سياسيا بارزا له دور كبير في الدفاع عن حقوق شعبه وثوابته الوطنية في المحافل الدولية كافة. فبرحيله فقدت القضية الفلسطينية مناضلا سياسيا كبيرا.



وتابع السيسي: وإنني إذ أتقدم إلى فخامتكم ومن خلالكم إلى الشعب الفلسطيني وإلى أسرة الفقيد الراحل بأصدق مشاعر التعزية والمواساة في هذا المصاب الأليم، لأدعو الله تعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمكم جميعا جميل الصبر والسلوان، إنه سميع قريب مجيب الدعاء