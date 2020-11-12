"الأشغال" بغزة: لم يصلنا أية مبالغ للبدء بمشاريع إعمار جديدة

التقى وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، م. ناجي يوسف سرحان، مع نائب مدير عمليات وكالة الغوث الدولية، ديفيد بولد بحضور ممثلين عن المتضررين.





واستعرض الجانبان جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان والوكالة في عملية إعادة اعمار قطاع غزة، والوحدات السكنية المهدمة كليا التي بحاجة لإعادة الإعمار.



ورحب سرحان بديفيد بولد، مثمناً جهود وكالة الغوث الدولية في إعادة إعمار غزة، مشدداً على أنها شريك مع الوزارة في مشاريع الاعمار.



وشدد م. سرحان على أن تم الانتهاء من إعادة إعمار نسبة كبيرة من الوحدات السكنية التي تعرضت للتدمير الكلي خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014م.



وأكد سرحان على أن الوزارة تعمل على مدار الساعة في التواصل مع كافة الجهات والدول المانحة بهدف تأمين مشاريع اعمار واسكان، وأن هناك العديد من الوعود و"لكن لم يصلنا أية مبالغ للبدء بمشاريع اعمار جديدة".



ومن جهته شكر نائب مدير عمليات الوكالة، وزارة الأشغال العامة والإسكان على جهودها والتعاون الفعال والمستمر مع (أونروا) على كافة المستويات.











رام الله - دنيا الوطن