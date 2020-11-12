مدير "الأوروبي": الحالات المصابة بفيروس (كورونا) بالقطاع تتزايد كل يوم خاصة بالعناية المركزة

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال مدير مستشفى غزة الأوروبي، د. يوسف العقاد، اليوم الخميس: إن الحالات المصابة بفيروس (كورونا) في القطاع تتزايد كل يوم خاصة في العناية المركزة.



وأضاف: أن هناك تخوفاً من عدم القدرة على استقبال المزيد من المرضى، في ظل استمرار التصاعد في الحالة الوبائية، وفق ما نقلت إذاعة (الأقصى).



وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت وفاة مواطن، (59 عاماً)، صباح اليوم الخميس، في مستشفى غزة الأوروبي، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) المستجد، وهو من سكان مدينة غزة.



وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، لافتة إلى أنه تم اجراء 2637 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.