(أونروا) تعلن موعد الدورة الرابعة لتوزيع مساعداتها بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الخميس عن موعد إطلاق الدورة الرابعة لتوزيع مساعداتها الغذائية على اللاجئين في قطاع غزة.



وتوقعت أونروا في بيان لها أن تبدأ في الأسبوع الرابع من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، لافتة إلى أنها نجحت في الانتهاء من عملية توزيع المساعدات الغذائية على اللاجئين للدورة الثالثة من العام 2020 قبل أسبوع من الموعد المحدد لانتهائها على الرغم من التحديات التي واجهتها خلال هذه الدورة بسبب تفشي فيروس (كورونا)، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي) المحلية.



وأوضحت أن نحو 231,400 عائلة بما يعادل نحو (1,135,000 شخصاً) تسلمت مساعدات (أونروا) الغذائية خلال الدورة الثالثة لهذا العام.



وبينت أنها واصلت خلال هذه الدورة جهودها من أجل توسيع وتسريع عملية توزيع المساعدات الغذائية، بعد استئنافها في 10 سبتمبر 2020.



وقامت "أونروا" في 27 أيلول/ سبتمبر 2020 بفتح 11 مركز توزيع ثابت فيما يسمى بالمناطق الخضراء (أي تلك التي تم تخفيف القيود على الحركة فيها) بعد أن أنهت عمل المراكز المتنقلة فيها والتي تم تخصيصها سابقا لتوزيع المساعدات الغذائية في تلك المناطق.



كما بدأت في 18 أكتوبر 2020، بعملية توزيع المساعدات الغذائية للعائلات المصنفة بالفقر المطلق والتي بلغ عددها حوالي 92000 عائلة من خلال مراكز التوزيع الثابتة و21 مدرسة من مدارسها والتي تم استخدامها حينها كمراكز توزيع في جميع المحافظات.