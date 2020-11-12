(يديعوت): الجيش الإسرائيلي استعد لرد عسكري ومدني "جاد" في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد رون بن يشاي، المحلل العسكري في صحيفة (يديعوت أحرونوت) الاسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يستعد الانتقام من قطاع غزة، عبر اطلاق الصواريخ.



وقال بن يشاي: "لقد اعد الجيش الإسرائيلي لرد عسكري ومدني جاد، سيكلف قطاع غزة ثمنا باهضا، من خلال توجيه ضربة قاسية للفصائل، وستلحق اضراراً جسيمة بالمنشآت والقدرات العسكرية لهم، بالإضافة الى إلغاء التسهيلات الاقتصادية".



وأضاف: "مع ذلك فإن التقدير من مؤسسة الأمن الآن، هو أنه على الأرجح لن يكون هناك تصعيد أو عدة أيام من القتال كما اعتدنا في الماضي، ويبدو أن رسالة التحذير التي نقلت لغزة وجدت آذانا صاغية".