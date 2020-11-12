اشتية يدعو النرويج إلى لعب دور سياسي فاعل في دعم حل الدولتين



واستعرض رئيس الوزراء الاحتياجات المالية للسلطة الوطنية في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها، ودعا النرويج إلى لعب دور سياسي فاعل في دعم حل الدولتين عقب إزالة صفقة القرن عن الطاولة بفعل الإصرار الفلسطيني والدعم الدولي والعربي، والآن بوجود إدارة أمريكية جديدة.



كما شدد رئيس الوزراء على موقف السيد الرئيس محمود عباس والقيادة بالاستعداد لأي جهد سياسي لإطلاق مسار سياسي جدي وحقيقي قائم على القانون الدولي والقرارات الأممية، لا سيما إذا كان ضمن إطار متعدد في مؤتمر دولي تشارك فيه القوى الدولية.



من جانبها، قدمت الوزيرة النرويجة تعازيها الحارة لرئيس الوزراء وللقيادة الفلسطينية بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات، معتبرة وفاته خسارة لمعسكر السلام، وشددت على اهتمام بلادها بدعم وتعزيز العملية السياسية على أساس حل الدولتين، واحترام القانون والقرارات الدولية.



رام الله - دنيا الوطنبحث الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الخميس، عبر مكالمة هاتفية، مع وزيرة خارجية النرويج ايني ماري اريكسن، آخر التطورات السياسية، وترتيبات اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) المزمع عقده مطلع العام القادم في أوسلو.