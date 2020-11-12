بلدية غزة تكشف أسباب رائحة الدخان المنتشرة في بعض مناطق المدينة

رام الله - دنيا الوطنقالت بلدية غزة، مساء اليوم الخميس: إن رائحة الدخان المنتشرة في بعض مناطق المدينة، ناتجة عن مخلفات الحريق الكبير الذي اندلع قبل عدة أيام في مكب جحر الديك، شرقي قطاع غزة.وأضافت البلدية، في بيان مقتضب عبر صفحتها بموقع (فيسبوك): إنه تمت السيطرة على هذا الحريق ولكن لا يزال الدخان يتصاعد من بعض المناطق القريبة من السياج الفاصل.وأرجعت أسباب عدم قدرتها على اخماد الحريق بشكل كامل، لنفاد كميات الوقود اللازمة لأعمال البلدية، وفق تعبيرها.