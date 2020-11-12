أشكنازي يكشف عن شراء إسرائيل موافقة دول على نقل سفاراتها للقدس

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رام الله - دنيا الوطن

كشف وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي غابي أشكنازي لأول مرة عن شراء إسرائيل موافقة دول على نقل سفاراتها إلى القدس.



ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر في لجنة الأمن والخارجية التابعة للكنيست، أن أشكنازي تطرق خلال الاجتماع الأخير للجنة، إلى المساعي التي تبذلها اسرائيل لدفع مزيد من الدول لنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس.



وقال أشكنازي، وفق ما نقلت عنه المصادر إن إسرائيل مستعدة لدفع الأموال لدول لإقناعها بهذه الخطوة، بما في ذلك تكاليف نقل السفارة وأعمال الصيانة داخلها.



يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم نقل سفارة بلاده إليها في العام التالي، ضاربا بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية.